МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в мае снизился на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61 триллион рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В мае 2019 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 61 триллион рублей. Лучшую динамику продемонстрировал рынок акций (рост 27,8%), рынок облигаций (рост 23,2%), рынок фьючерсов и опционов на товары (рост 32,7%). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", — говорится в сообщении.

Объем торгов на фондовом рынке в мае вырос на 24,7% и достиг 3,103 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 1,02 триллиона рублей, увеличившись на 27,8% по сравнению с маем прошлого года. Среднедневной объем торгов составил 48,6 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 23,2% и составил 2,083 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 99,2 миллиарда рублей. В мае на фондовом рынке Мосбиржи были размещены 45 облигационных займов на общую сумму 1,678 триллиона рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на 462,2 миллиарда).

Объем торгов на валютном рынке составил 24,4 триллиона рублей, что на 19,2% ниже, чем в мае 2018 года. Объем торгов инструментами спот составил 4,9 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов — 19,5 триллиона. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,162 триллиона рублей (17,9 миллиарда долларов) против 1,44 триллиона рублей в мае 2018 года (23,1 миллиарда долларов).