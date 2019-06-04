МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-мая 2019 года снизился на 40,3% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 8,3 тонны, по серебру – вырос на 14,0%, до 4,984 тонны, сообщает биржа.

В денежном выражении на Московской Бирже в январе-мае 2019 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму более 19,6 миллиарда рублей против 35,3 миллиарда рублей в аналогичный период 2018 года. Только в мае 2019 года было заключено сделок на сумму 2,1 миллиарда рублей, в том числе 0,8 тонны золота, и 0,4 тонны — серебра (на 11,2 миллиона рублей).

Как сообщалось, на Московской бирже в 2018 году было заключено сделок с золотом (39,5 тонны) и серебром (9,5 тонны) на общую сумму 102 миллиарда рублей. В 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской Бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской Биржи.