МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в среду слабо снижается к большинству других мировых валют, при этом индекс доллара торгуется в районе минимума с апреля на фоне укрепившихся надежд на смягчение монетарной политики ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару рос до 1,1261 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1251 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 108,07 иены со 108,14 иены в предыдущий торговый день. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 97,06 пункта. При этом во вторник показатель снижался до 96,99 пункта – минимальной отметки с 18 апреля.

В центре внимания рынков в среду остаются заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор будет "надлежащим образом" реагировать на риски, связанные с торговой войной и другими недавними событиями в мире. Пауэлл отметил, что ФРС "внимательно следит за последствиями" торгового спора, который с момента последней встречи сторон ударил по глобальным долговым и фондовым рынкам и создал риски для роста американской и мировой экономики.

Старший рыночный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto) отметил, что основные мировые валюты слабо отреагировали на заявления Пауэлла, поскольку инвесторы уже отыграли возможность нескольких снижений ставки ФРС в этом году в связи с изменением перспектив мировой экономики.

"Центробанки по всему миру смягчают свои позиции. Это похоже на профилактическую меру. Она не обязательно означает, что состояние экономики ухудшается — скорее, ухудшаются перспективы. В основном это связано с торговой напряженностью между США и Китаем, а также США и Мексикой", — сказал эксперт агентству Рейтер.

В начале мая ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. Следующее заседание американского регулятора запланировано на 18-19 июня.