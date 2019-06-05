События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 июня
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (апрель)
|4,949 млрд австрал. долл
|5,1 млрд австрал. долл
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (апрель)
|0,6%
|0,1%
|11:25
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
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|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,839%
|
|12:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
|
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|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2019)
|1,2%
|1,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2019)
|0,4%
|0,4%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам
|-0,4%
|-0,4%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|0,25%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
|
|
|14:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (июнь)
|0%
|0%
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|211,97 млрд долл
|
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|261,97 млрд долл
|
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|215 тыс
|215 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2019)
|3,6%
|3,5%
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (апрель)
|-50 млрд долл
|-50,7 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2019)
|-0,9%
|-0,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (апрель)
|-3,21 млрд долл
|-2,8 млрд долл
|15:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
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|15:40
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
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|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (май)
|55,9
|56,2
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|6-8 июн
|RUB
|ХХIII Петербургский международный экономический форум /ПМЭФ/
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|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 31.05)
|492,2 млрд долл (на 24.05)
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|16:00 мск
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,3%
|0,3%
|16:00 мск
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|5,2%
|5,1%
|
|RUB
|Русгидро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Русгидро — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Мостотрест — ГОСА (реестр закрыт 12.05.2019, перевыборы СД)
|8,45 (9м2017) + 2,19 (фин) — див-д 2017
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2018
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|RUB
|ВымпелКом — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019)
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|156 (ао), 0,1 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|МегаФон — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019)
|0 — див-д 2017
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190605/830041825.html