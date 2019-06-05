МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) размещает пятилетние еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью 4,375% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в июне 2024 года составлял около 4,75% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до около 4,5% годовых.

По последним данным, спрос на бумаги превысил 1,8 миллиарда долларов.

Компания с 30 мая провела в Москве, городах Европы и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan и Societe Generale.