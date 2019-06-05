МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Объединенная компания "Связной/Евросеть" тестирует несколько новых названий для магазинов "Евросети" и планирует выбрать бренд в 2019 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее СМИ сообщали, что "Связной" открыл в одном из торговых центров магазин под брендом "Йес" на месте "Евросети", и в его оформлении используются те же цвета.

"В данный момент мы тестируем несколько новых названий магазинов в разных городах России. Мы ищем наиболее подходящий бренд, который станет центром новых знаний и поможет нашим клиентам найти лучшее из технологий в своем городе. С выбором нового бренда мы планируем определиться в этом году", — сказали в пресс-службе.

В мае 2018 года "Мегафон", владевший 100% акций "Евросети", и группа SLV — контролирующий акционер "Связного" — закрыли сделку по объединению ритейлеров. Предполагается, что количество магазинов объединенной компании составит более 5 тысяч. Контролирующим акционером объединенной компании стала SLV, а "Мегафону" принадлежит 25% плюс одна акция. Тогда же сообщалось, что бренд "Евросеть" будет существовать еще год, а затем поменяет название.

В конце мая 2019 года группа "Связной" завершила юридическое и операционное слияние с "Евросетью".