МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) в День эколога разбирали конфликт вокруг процесса добычи золота на реке Ануй на Алтае, сообщает пресс-служба СПЧ.

"Пятого июня, когда во всем мире отмечается День эколога, или всемирный день охраны окружающей среды, глава СПЧ Михаил Федотов, член Совета, руководитель постоянной комиссии по экологическим правам Сергей Цыпленков и эксперт комиссии Михаил Крейндлин в рамках выездного заседания в Алтайском крае разбирались в деталях конфликта вокруг добычи золота на реке Ануй", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Совета отметили, что жители села Топольное Солонешенского района обращались в СПЧ с просьбами обратить внимание на работу золотодобывающей компании, осваивающей участок близко к их домам. Уточняется, что фирма получила лицензию на добычу полезных ископаемых и оформила аренду прилегающей к руслу реки земли на участках общей протяженностью 49 километров.

"Работы по добыче золота только начались, но люди потрясены масштабом воздействия на природу и боятся, что золотодобытчики не проведут работы по рекультивации, оказав серьезное негативное воздействие на окружающую среду", — добавили в пресс-службе Совета.

Правозащитники посетили разрабатываемый участок, встретились с гражданскими активистами и представителями местной администрации. Добавляется, что выводы членов Совета и экспертов представят в рекомендациях по итогам выездного заседания.

Ежегодно 5 июня во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды (World Environment Day).