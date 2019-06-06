МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Курс иены растет к доллару в четверг утром на фоне увеличения спроса на надежные активы в свете сохраняющейся неопределенности в мировой торговле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск курс доллара к иене снижался до 108,19 иены со 108,45 иены в предыдущий торговый день. Курс евро к доллару рос до 1,1233 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1219 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 97,28 пункта.

Спрос на более надежные активы растет после того, как СМИ со ссылкой на представителя администрации США сообщили, что переговоры с Мексикой в среду не привели к соглашению по вопросам пошлин и иммигрантов. Президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что переговоры продолжатся в четверг "при том понимании, что если соглашение не будет достигнуто, то пошлины в размере 5% начнут действовать с понедельника", и они будут увеличиваться.

"Курс доллара ранее рос к иене на фоне надежд на том, что переговоры между США и Мексикой принесут положительные результаты, но заголовки говорят о том, что соглашение не достигнуто", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Barclays Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota).