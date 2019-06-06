МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (апрель) 4,887 млрд австрал. долл 4,871 млрд австрал. долл (факт)
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (апрель) 0,8% 0,3% (факт)
11:25 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды

 

 

 

 
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,839%

 

 
12:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2019) 1,2% 1,2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2019) 0,4% 0,4%
14:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам -0,4% -0,4%
14:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25% 0,25%
14:45 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ

 

 

 

 
14:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (июнь) 0% 0%
15:30 USD США — Объем экспорта 211,97 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Объем импорта 261,97 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 215 тыс 215 тыс
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2019) 3,6% 3,5%
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (апрель) -50 млрд долл -50,7 млрд долл
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2019) -0,9% -0,8%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (апрель) -3,21 млрд долл -2,8 млрд долл
15:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ

 

 

 

 
15:40 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (май) 55,9 56,2
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
6-8 июн RUB ХХIII Петербургский международный экономический форум /ПМЭФ/

 

 

 

 
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 31.05) 492,2 млрд долл (на 24.05)

 

 
16:00 мск RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3% 0,3%
16:00 мск RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 5,2% 5,1%

 

 

 RUB Русгидро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Русгидро — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Мостотрест — ГОСА (реестр закрыт 12.05.2019, перевыборы СД) 8,45 (9м2017) + 2,19 (фин) — див-д 2017 0 (рекоменд. СД) — див-д 2018

 

 

 RUB ВымпелКом — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019)

 

 

 156 (ао), 0,1 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МегаФон — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019) 0 — див-д 2017 0 (рекоменд. СД) — див-д 2018