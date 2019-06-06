МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы уверенно растут в четверг в ожидании решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о дальнейшей монетарной политике, а также на фоне макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.48 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 0,63%, до 7266,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 5324,2 пункта, немецкий DAX — на 0,73%, до 12069,1 пункта.

Участники торгов ждут итогов очередного заседания ЕЦБ, которое пройдёт позже в четверг. Совет управляющих регулятора удерживает базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне с марта 2016 года. ЕЦБ при этом заявлял на последних заседаниях, что ставка останется на текущем уровне по крайней мере до конца 2019 года. При этом аналитики не исключают, что он может сдвинуть дату ближайшего возможного повышения ставки на более поздний срок в связи с осложнением ситуации в мировой экономики.

Инвесторов также интересует оценка ЕЦБ состояния европейской экономики. "Текущие прогнозы ЕЦБ относительно экономического роста выглядят слишком высокими, поэтому рынки интересует, будут ли они пересмотрены в свете текущих торговых опасений", — сказал агентству Рейтер рыночный стратег JP Morgan Майкл Белл (Michael Bell).

В марте европейский регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2019 года до 1,1% с 1,7%, в 2020 году — до 1,6% с 1,7%. Прогноз на 2021 год был сохранен на уровне 1,5%.

В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказывает и макростатистика, согласно которой рост ВВП 19 стран еврозоны по окончательной, третьей оценке в первом квартале 2019 года составил 0,4% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом. Показатели совпали с прогнозами аналитиков.