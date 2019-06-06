События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 июня
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|CNY
|Китай — Праздник драконьих лодок — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|
|
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (апрель)
|2,1%
|2,7%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (апрель)
|0,1%
|-0,3%
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (апрель)
|-2,5%
|-0,2%
|6:50
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
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|
|7:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
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|
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|0,5%
|-0,4%
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (апрель)
|20 млрд евро
|18,6 млрд евро
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (май)
|1,1%
|-0,2%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (май)
|5%
|4,9%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (май)
|3,2%
|3,2%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (май)
|0,2%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)
|263 тыс
|185 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (май)
|62,8%
|
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (май)
|236 тыс
|175 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (май)
|3,6%
|3,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (май)
|106,5 тыс
|8 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (май)
|5,7%
|5,7%
|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|800
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|984
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-32 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|438,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|86,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|92,4 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-66,4 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-55,6 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|33,5 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-99,7 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Татнефть — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 5м2019 /январь-май/
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|RUB
|НЛМК — ВОСА (в заочной форме, реестр закрыт 13.05.2019, див-ды 1кв2019)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 19.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Северсталь — ВОСА (в заочной форме, реестр закрыт 13.05.2019, див-ды 1кв2019)
|38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018
|35,43 (1кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Распадская — СД (решение о допэмиссии)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190606/830048089.html