МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CNY Китай — Праздник драконьих лодок — выходной на Шанхайской фондовой бирже

 

 

 

 
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (апрель) 2,1% 2,7%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (апрель) 0,1% -0,3%
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (апрель) -2,5% -0,2%
6:50 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды

 

 

 

 
7:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)

 

 

 

 
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) 0,5% -0,4%
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (апрель) 20 млрд евро 18,6 млрд евро
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (май) 1,1% -0,2%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (май) 5% 4,9%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (май) 3,2% 3,2%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (май) 0,2% 0,3%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май) 263 тыс 185 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (май) 62,8%

 

 
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (май) 236 тыс 175 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (май) 3,6% 3,6%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (май) 106,5 тыс 8 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (май) 5,7% 5,7%
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 800

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 984

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -32 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 438,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 86,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 92,4 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -66,4 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -55,6 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 33,5 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -99,7 тыс

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Татнефть — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 5м2019 /январь-май/

 

 

 

 

 

 

 RUB НЛМК — ВОСА (в заочной форме, реестр закрыт 13.05.2019, див-ды 1кв2019) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018) — див-д 2018 7,34 (1кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 19.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Северсталь — ВОСА (в заочной форме, реестр закрыт 13.05.2019, див-ды 1кв2019) 38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018 35,43 (1кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Распадская — СД (решение о допэмиссии)

 

 

 

 