МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Торговая война между Китаем и США может привести к замедлению мирового экономического роста в 2019 году до 2,8% с 3,2% в прошлом году, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, недавние торговые и геополитические события могут создать риски для мировой экономики, если они приведут к значительному снижению мировых финансовых рынков и резкому ужесточению финансовых условий.

"Темпы экономической активности в ряде стран явно замедляются… Согласно базовом сценарию, мы ожидаем замедления роста мировой экономики до 2,8% в 2019 и в 2020 годах с 3,2% в 2018 году", — говорится в отчете. Данный прогноз отражает замедление экономического роста в США, Китае, еврозоне и в развитых странах Азии.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.