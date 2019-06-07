МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в пятницу после роста на протяжении семи торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.55 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,15 доллара, или на 0,46%, до 1336,55 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,25%, до 14,867 доллара за унцию.

На рынке золота в пятницу отмечается коррекция после того, как с 29 мая драгметалл подорожал более чем на 4,5%. Это самый продолжительный период непрерывного роста цены золота с конца 2017-начала 2018 года. Тогда золото дорожало 11 торговых сессий подряд вплоть до 5 января 2018 года.

Рост стоимости золота обусловлен обострением торговых опасений, которые усилили риски для мировой экономики в целом. В частности, президент США Дональд Трамп в конце мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики. Пошлины вводятся в ответ на кризис на границе с Мексикой.

"Стало очевидно, что мировая экономика стремительно движется к рецессии, которая может оказаться довольно глубокой", — сказал агентству MarketWatch глава исследовательского отдела GoldMoney.com Алэсдэйр Маклеод (Alasdair Macleod).