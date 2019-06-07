МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы уверенно растут в пятницу после принятого днем ранее решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по дальнейшей монетарной политике, а также на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 0,75%, до 7315,12 пункта, французский CAC 40 — на 1,55%, до 5359,6 пункта, немецкий DAX — на 0,82%, до 12051,13 пункта.

Участники торгов оценивают итоги заседания ЕЦБ, прошедшего в четверг. Совет управляющих регулятора сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне с марта 2016 года, а также перенес дату ближайшего возможного повышения ставки на конец первого полугодия 2020 года.

"Центральные банки готовы сделать все необходимое, если этого потребует ситуация. Это заверение — то, что поддерживало акции на этой неделе", — приводит мнение рыночного аналитика City Index Кен Оделуга (Ken Odeluga) агентство Рейтер.

Положительное влияние также оказывают корпоративные новости. Так, французская фармацевтическая компания Sanofi назначила возглавляющего на данный момент фармацевтическое подразделение Novartis Пола Хадсона своим новым генеральным директором. Непосредственной задачей Хадсона будет взаимодействие с новым финансовым директором с целью повышения эффективности бизнеса. Аналитики Liberum Capital рассматривают это как шаг в правильном направлении.

Акции компании Sanofi растут на 4,3%, что поддерживает французский фондовый индекс CAC 40.

Определенное влияние на динамику торгов оказала внутренняя статистика по Германии. Так, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле снизился на 1,9% по сравнению с мартом, сообщает министерство экономики и технологий страны. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора только на 0,4%