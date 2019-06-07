МОСКВА, 7 июн ПРАЙМ. Курс рубля мало меняется в пятницу к доллару и евро, находясь в символическом плюсе на фоне роста нефтяных котировок и позитивного новостного фонда с Петербургского международного экономического форума, отмечают эксперты валютного рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.50 мск пятницы снижался на 3 копейки, до 65,06 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 73,27 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 1% — до 62,3 доллара за баррель.

РУБЛЬ УСТОЙЧИВ К ПРИЛИВАМ И ОТЛИВАМ НЕФТИ

Несколько последних торговых сессий подряд пара рубль-доллар находится в диапазоне 65-65,4 рубля за единицу американской нацвалюты, и очевидных внутренних драйверов для заметного роста рубля по-прежнему не видно, отмечает руководитель инвестотдела НПФ "Согласие" Иван Нечаев. Однако посильную поддержку ему может оказать умеренное восстановление нефтяных котировок, добавляет он.

Поддержку рублю и нефтяным котировкам оказывают также новости с Петербургского международного экономического форума.

"Важным драйвером для рубля стало открытие ежегодного ПМЭФ, в рамках которого уже объявлено о подписании ряда важных соглашений для экономики. Это поселило оптимизм на локальном рынке, отразившись в притоке капитала. В частности, рост продолжают ОФЗ, в ожидании смягчения политик ЦБ и ФРС", — указывает Сергей Гайворонский из компании "БКС Брокер".

"Сегодняшние заявления министров энергетики России и Саудовской Аравии в ходе ПМЭФ-2019 о готовности обеих стран к совместным решениям продолжают поддерживать нефтяные цены, подкрепляя надежду участников рынка на продление сделки по ограничению добычи", — также отмечают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

В то же время глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил журналистам на форуме, что прогноз среднего доллара в 65,1 рубля в текущем году пока актуален, при этом он отметил, что есть риски для национальной валюты в связи с внешними факторами.

ПРОГНОЗЫ

На взгляд аналитика банка "Санкт-Петербург" Андрея Кадулина, рубль пока будет оставаться в коридоре 64,5-65,5 рубля за доллар, но на фоне эскалации "торговых войн" и ухудшения внешних условий он ожидает, что пара будет торговаться выше этого диапазона в следующие пару месяцев.

"Кроме того, динамика рубля сегодня будет зависеть от отчета по занятости в США. Рынки опасаются, что данные окажутся хуже прогнозов, так как отчет от ADP, опубликованный в среду, продемонстрировал резкое падение числа новых занятых в США в прошлом месяце. Так, "слабый" отчет по рынку труда может усилить опасения замедления роста экономики США и повысить ожидания снижения процентной ставки ФРС в этом году, которые и так находятся на крайне высоком уровне", — комментирует аналитик.

Это может оказать поддержку валютам развивающихся стран, в частности, рублю, добавляет он.

"Из ожидаемых игроками локальных событий можно отметить запланированное на следующую неделю заседание Центробанка, по результатам которого ожидается снижение ключевой ставки на 25 пунктов. Однако практика последних заседаний свидетельствует о достаточно ограниченном влиянии решения регулятора по ставке на позиционирование рубля к основным мировым валютам", — говорит Нечаев.

По его мнению, на следующей наделе продолжится закрепление рубля в "тихой гавани" вблизи уровней в 65 рублей за доллар и 73 рубля за евро.