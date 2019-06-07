МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Курс рубля несколько ускорил рост к доллару, прибавив порядка 15 копеек после публикации данных о числе рабочих мест в США, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.39 мск снижался на 19 копеек, до 64,9 рубля, курс евро рос на 12 копеек, до 73,45 рубля.

Как сообщило министерство труда США, безработица в стране в мае осталась на уровне апреля в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 75 тысяч. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что безработица в отчетном месяце сохранится на уровне 3,6%, а число рабочих мест вырастет на 185 тысяч.

Слабые данные рынка занятости могут поддержать надежды на снижение ключевой ставки ФРС уже в этом году, считает Елена Кожухова из компании "Велес Капитал".