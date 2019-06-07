МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 10 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 AUD Австралия — День рождения Королевы — выходной на Австралийской фондовой бирже

 

 

 

 

 

 

 EUR Германия — Духов день — выходной на Франкфуртской фондовой бирже

 

 

 

 
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,27 трлн йен

 

 
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (апрель) 2,848 трлн йен 1,516 трлн йен
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (1кв2019) 2,1% 2,1%
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2019) 0,5% 0,5%
5:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (май) -2,7% -3,8%
5:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (май) 13,83 млрд юаней 20,5 млрд юаней
11:30 GBP Великобритания — ВВП (г/г) 1,8%

 

 
11:30 GBP Великобритания — ВВП (м/м) -0,1%

 

 
11:30 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) 0,7% -0,7%
11:30 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апрель) 0,9% -0,8%
11:30 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 0,5%

 

 
11:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (апрель) -13,65 млрд ф.ст. -12,81 млрд ф.ст.
11:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (апрель) -4,36 млрд ф.ст. -5,4 млрд ф.ст.
13:14 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (май) 4% -3,8%
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (май) 235,5 тыс 196,4 тыс
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (апрель) 2,1%

 

 
16:00 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0,4%

 

 
16:00 GBP США — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 0,4% 0,5%
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (апрель) 7,488 млн 7,24 млн
20:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса

 

 

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за май

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — операционные результаты за 5м2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — ГОСА (реестр закрыт 17.05.2019) 224,2 (1П2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017 776,02 (1П2018) + 792,52 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 21.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB ТГК-1 — ГОСА (реестр закрыт 16.05.2019) 0,000489802 — див-д 2017 0,000644605 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Банк Санкт-Петербург — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 29.05.2019) 1,62 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2017 3,71 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2018

 

 

 RUB МРСК Волги — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 30.05.2019) 0,01484178 — див-д 2017 0,01318622 — див-д 2018

 

 

 RUB МРСК Центра — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 30.05.2019) 0,0208212 — див-д 2017 0,0207533 — див-д 2018

 

 

 RUB ФосАгро — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 24.05.2019) 21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин) — див-д 2017 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018