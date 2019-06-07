Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 10 июня
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 10 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|AUD
|Австралия — День рождения Королевы — выходной на Австралийской фондовой бирже
|
|
|
|EUR
|Германия — Духов день — выходной на Франкфуртской фондовой бирже
|
|
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,27 трлн йен
|
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (апрель)
|2,848 трлн йен
|1,516 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (1кв2019)
|2,1%
|2,1%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2019)
|0,5%
|0,5%
|5:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (май)
|-2,7%
|-3,8%
|5:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (май)
|13,83 млрд юаней
|20,5 млрд юаней
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|1,8%
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|-0,1%
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|0,7%
|-0,7%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апрель)
|0,9%
|-0,8%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|0,5%
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (апрель)
|-13,65 млрд ф.ст.
|-12,81 млрд ф.ст.
|11:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (апрель)
|-4,36 млрд ф.ст.
|-5,4 млрд ф.ст.
|13:14
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (май)
|4%
|-3,8%
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (май)
|235,5 тыс
|196,4 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (апрель)
|2,1%
|
|16:00
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0,4%
|
|16:00
|GBP
|США — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|0,4%
|0,5%
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (апрель)
|7,488 млн
|7,24 млн
|20:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за май
|
|
|
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за 5м2019
|
|
|
|RUB
|ГМК Норильский никель — ГОСА (реестр закрыт 17.05.2019)
|224,2 (1П2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017
|776,02 (1П2018) + 792,52 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 21.06.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|ТГК-1 — ГОСА (реестр закрыт 16.05.2019)
|0,000489802 — див-д 2017
|0,000644605 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.06.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 29.05.2019)
|1,62 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2017
|3,71 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2018
|
|RUB
|МРСК Волги — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 30.05.2019)
|0,01484178 — див-д 2017
|0,01318622 — див-д 2018
|
|RUB
|МРСК Центра — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 30.05.2019)
|0,0208212 — див-д 2017
|0,0207533 — див-д 2018
|
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 24.05.2019)
|21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин) — див-д 2017
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190607/830055259.html