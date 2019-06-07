МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу растут на фоне статистических данных по количеству рабочих мест в США, которые поддерживают ожидания по снижению базовой процентной ставки ФРС, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.40 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,06% — до 25992,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,54%, до 7732,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,15%, до 2876,18 пункта.

Торговые площадки реагируют на опубликованную внутреннюю статистику по безработице в США. Так, министерство труда страны сообщило, что безработица в США в мае осталась на уровне апреля в 3,6%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 75 тысяч. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что число рабочих мест вырастет на 185 тысяч.

"Данные по количеству рабочих мест в США оцениваются еще более остро, чем обычно, с распространением слухов о том, что Федеральный резерв собирается начать снижать базовую процентную ставку", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика XTB Дэвида Читэма (David Cheetham).

При этом аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson), чье мнение приводит агентство, отмечает, что шансы на снижение ставки в июне наверняка увеличились.

Дополнительным фактором роста является также то, что Вашингтон может отодвинуть введение пошлин на импорт товаров из Мексики 10 июня, чтобы обеспечить больше времени для переговоров по иммиграционному вопросу.