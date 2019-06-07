МОСКВА, 7 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись в заметном плюсе, настроенные на снижение учётных процентных ставок мировых регуляторов на фоне вышедшей статистики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,99%, до 7331,94 пункта, французский CAC 40 — на 1,62%, до 5364,05 пунктов, немецкий DAX — на 0,77%, до 12045,38 пункта.

ЦБ Германии ранее в пятницу понизил прогнозы роста экономики страны на 2019 и 2020 годы, отметив ухудшение ситуации в промышленном секторе — до 0,6% и 1,2% соответственно. Согласно декабрьским прогнозам, рост ВВП ожидался в 1,6% как в текущем, так и в следующем году.

Вследствие этого рынок с вероятностью в 60% оценивает снижение процентной ставки ЕЦБ к концу года на 10 базовых пунктов, сообщает агентство Рейтер.

Кроме того, рост занятости в США в мае резко замедлился, о чем свидетельствует статистика минтруда страны, что подпитывает ожидания более низких процентных ставок в текущем году и в Штатах.

"Инвесторы продолжают вкладывать средства в акции, а отчет о рабочих местах и последующее ралли акций маркируют завершение очень хорошей торговой недели для фондовых рынков", — заявил агентству Рейтер старший рыночный аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp).