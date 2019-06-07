С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Предприниматель Алексей Мордашов назвал причины покупки компанией "Севергрупп" доли в российском ритейлере "Лента": это хорошая платформа для формирования предложения под новую модель потребительского поведения.

Компания "Севергрупп" Алексея Мордашова 30 апреля закрыла сделку по покупке акций "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%), получив 41,9% в компании. Сумма сделки составила 729 миллионов долларов. После закрытия сделки "Севергрупп" объявила оферту миноритариям "Ленты" о покупке у них бумаг ритейлера по 18 долларов за акцию (3,6 доллара за GDR). По итогам оферты, которая закончилась 4 июня, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейлере до 78,73%.

"Решение о покупке "Ленты" не было спонтанным, оно было частью нашей стратегии в ритейле. Мы уже много лет владеем "Утконосом", крупнейшим в России онлайн-продавцом продуктов питания. Несмотря на определенные трудности, которые у "Утконоса" есть, он занимает порядка 45% российского рынка онлайн-продаж продуктов питания. Это серьезный актив", — сказал Мордашов в интервью телеканалу РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, данный сегмент рынка показывает хороший рост. "Это создает большой потенциал для любого игрока. Но что очень важно и что сподвигло нас к покупке "Ленты", или контрольного пакета "Ленты". Мы видим, что, похоже, меняется модель поведения покупателя в розничной торговле. Люди становятся более избирательными, более требовательными", — указал бизнесмен.

Кроме того, важным фактором является омниканальность продаж. "Эта омниканальность, плюс широкий ассортимент, хорошее качество, какие-то особые элементы в этом предложении, какие-то собственные торговые марки. Хорошие конкурентные цены этого предложения. Все это становится все более и более востребованным, и тот, кто сможет создать такое предложение для рынка, имеет шансы стать победителем", — сказал Мордашов.

"Это очень хорошая платформа для того, чтобы начать формировать это предложение, начать формировать эту модель", — заключил он. По словам Мордашова, в "Ленте" "очень квалифицированная команда, очень хорошие технологии, большая база данных". "Очень серьезная стартовая позиция", — отметил предприниматель.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.