ФУКУОКА (Япония), 8 июн — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак не исключил вероятность еще одного выхода России на рынок внешних заимствований в этом году.

"Если будут хорошие условия и будет дана оценка выгодности и своевременности такого выхода. С новым инструментом точно никто не выйдет. То, что называется топпинг – дополнительный выпуск ранее выпущенных облигационных займов — мы такую возможность не исключаем", — сказал он в беседе с российскими журналистами на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки".

Сторчак отметил, что в этом случае будет использованы те же два вида валюты, что и до сих пор.

Ранее в субботу первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что Минфин рассматривает возможность еще одного выхода на внешний рынок займов в 2019 году при благоприятной конъюнктуре. Заем может быть сделан в долларах или евро.

Минфин России 21 марта разместил еврооблигации на 3 миллиарда долларов с погашением в марте 2035 года с доходностью 5,1% годовых и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375%.