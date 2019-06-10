МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник утром на фоне уменьшения спроса на более надежные активы после достижения соглашения между США и Мексикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.37 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 14,35 доллара, или на 1,07%, до 1331,75 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро падала на 1,72%, до 14,77 доллара за унцию.

В пятницу США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам президента США Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.

Главный дилер Lee Cheong Gold Dealers в Гонконге Рональд Люн (Ronald Leung) сказал агентству Рейтер, что улучшение ситуации в переговорах между США и Мексикой привели к снижению спроса на золото в качестве более надежного актива.

"Однако надежды на то, что ФРС понизит ставку по-прежнему являются умеренным позитивным фактором для стоимости золота", — добавил эксперт. Снижение базовой ставки традиционно оказывает давление на курс национальной валюты, что, в свою очередь, способствует росту стоимости золота.