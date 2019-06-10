МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов ускорил падение по отношению к доллару в понедельник днем после статистики по промышленному производству из Великобритании, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.33 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2692 доллара за фунт против предыдущего закрытия в 1,2734 доллара. При этом до публикации статистики в Великобритании показатель находился у отметки 1,2709 доллара за фунт.

Курс евро к доллару опускался до 1,1303 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1331 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,56 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,18 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,34%, до 96,88 пункта.

Участники торгов с пессимизмом восприняли статистику из Великобритании, согласно которой объем промышленного производства в Великобритании в апреле упал на 2,7% по сравнению с мартом, а в годовом выражении — на 1%. Аналитики ждали снижения показателя в отчетном месяце на 0,7% к марту и роста на 1% в годовом исчислении.

Мировые инвесторы в понедельник также отыгрывают новости о том, что США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам американского президента Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией.

"Хотя в начале недели можно ожидать спроса на рисковые активы, мы очень осторожно относимся к возможности устойчивости восстановления аппетита к риску", — отметили аналитики банка MUFG, мнение которых приводит агентство Рейтер.