МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник торгуются в "зеленой" зоне на фоне отказа США от введении пошлин на импорт товаров из Мексики, а также сделки по слиянию United Technologies и Raytheon, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.03 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,65% — до 26153,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,64%, до 7868,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 2897,88 пункта.

В пятницу США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам американского президента Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией.

Фактором роста также служит сделка по объединению аэрокосмического подразделения американской финансово-промышленной группы United Technologies Corp с американской военно-промышленной компанией Raytheon Co. Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний. Акционеры United Technologies получат в объединенной компании около 57%, акционеры Raytheon — около 43%. Так, акции компании Raytheon Co растут в среднем на 2%.

"Каждый раз, когда мы видим активность в сфере корпоративных финансов, это обычно означает, что деловая активность в целом хорошая", — прокомментировал агентству Рейтер управляющий директор New Vines Capital LLC Андре Бахос (Andre Bakhos).

Положительным фактором также являются ожидания по снижению базовой процентной ставки ФРС США, которые усилились после слабой статистики по рынку труда в пятницу. Тогда американские биржи показали рост до 1,7%.