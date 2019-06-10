МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись в плюсе после соглашения США и Мексики об избежании пошлин на импорт, акции автомобильных компаний также выросли на фоне признаков возобновления переговоров по слиянию Fiat-Chrysler и Renault, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,59%, до 7375,54 пункта, французский CAC 40 — на 0,34%, до 5382,5 пунктов. Торги на бирже Германии не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам пятницы немецкий DAX вырос на 0,77%, до 12045,38 пункта.

В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил об отмене введения импортных пошлин на все мексиканские товары в обмен на меры со стороны Мексики по иммиграционному вопросу, что поддержало настроение трейдеров.

Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Fiat Chrysler и Renault снова обсуждают способы возобновления сделки, акции данных компаний выросли в среднем на 2%. При этом, акции автомобильного сектора поднялись на 0,5%, уточняет агентство Рейтер.

"Сегодня новости вместе с гипотезами, которые обсуждались в различных печатных источниках относительно альтернативных сценариев для FCA… поддерживают высокую спекулятивную привлекательность акций", — приводит агентство мнение аналитика Equita Эмануэле Галлацци (Emanuele Gallazzi).

Азиатские рынки также оказывают поддержку европейским биржам после выхода внутренней статистики. Так, по данным главного таможенного управления КНР, экспорт Китая в годовом выражении вырос на 1,1%, при этом аналитики ожидали снижения экспорта на 3,9%.