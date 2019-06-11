МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы по итогам понедельника выросли на фоне достижения договоренностей по торговле и мигрантам с Мексикой, при этом Dow Jones демонстрирует самый долгий период завершения торгов в плюсе с мая 2018 года, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,3% — до 26062,68 пункта, закрывшись ростом шестой день подряд. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,05%, до 7823,17пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,47%, до 2886,73пункта.

США отказались от введения пошлин на мексиканские товары на фоне достижения договоренностей в с Мексикой по иммиграционному вопросу. По словам президента США Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией, что позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов с территории латиноамериканской страны.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщения об объединении аэрокосмического подразделения американской финансово-промышленной группы United Technologies Corp с военно-промышленной компанией Raytheon Co. Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний. Акционеры United Technologies получат в объединенной компании около 57%, акционеры Raytheon — около 43%.