НУР-СУЛТАН, 11 июн /ПРАЙМ/. Рост ВВП в Казахстане в январе-мае составил 4%, сообщил во вторник министр национальной экономики Руслан Даленов.

"Рост ВВП составил 4%", — сказал Даленов на заседании правительства, докладывая о социально-экономических показателях Казахстана за январь-май.

В марте Даленов сообщал, что рост ВВП по итогам текущего года прогнозируется на уровне 3,8%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что рост ВВП Казахстана в 2019 году замедлится до 3,5% в сравнении с ростом на уровне 4,1% в 2018 году, заявил в конце февраля главный экономист ЕБРР по Центральной Азии Ханс Хольцхаккер.