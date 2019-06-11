МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Цена на золото коррекционно растет во вторник после двух дней снижения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.19 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,1 доллара, или на 0,23%, до 1332,4 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,4%, до 14,697 доллара за унцию.

За предыдущие две торговые сессии золото подешевело на 0,7%. Распродажи золота как более надежного актива были связаны с ослаблением торговых опасений на новостях по США и Мексике. США в пятницу отказались от введения пошлин на мексиканские товары на фоне достижения договоренностей с Мексикой по иммиграционному вопросу.

"Ослабление торговой напряженности между США и Мексикой оказало давление на рынок золота, но опасения относительно переговоров США и Китая сохраняются. На этом фоне распродажи продолжались недолго", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитика банка ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).