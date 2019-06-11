МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет днем в парах с долларом и евро вместе с валютами развивающихся рынков, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.04 мск вторника снижался на 24 копейки — до 64,55 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 73,05 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

В ходе торгов евро смог протестировать отметку в 73 рубля впервые с 3 июня и опуститься до 72,97 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,14% — до 62,38 доллара за баррель.

УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ

Валюты развивающихся стран укрепляются сегодня к доллару США, отмечает аналитик банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Рубль растет к американской валюте также при поддержке нефти и торгуется около 64,5 рубля за доллар, добавляет он.

Как свидетельствуют данные торгов на международном валютном рынке форекс, турецкая лира к доллару растет примерно на 0,2%, индийская рупия – на 0,1%, южноафриканский рэнд – на 0,7%.

"Мировые инвесторы снова почувствовали интерес к риску и сегменту развивающихся рынков, в частности, после решения США не вводить пошлины против мексиканских товаров", — комментирует руководитель инвестотдела НПФ "Согласие" Иван Нечаев.

Кадулин отмечает, что факторы давления на российскую валюту – существенный объем покупок валюты ЦБ РФ для Минфина (около 19,1 миллиарда рублей в день) и сезонное ухудшение сальдо текущего счета платежного баланса – пока что не оказывают выраженного влияния. "Также прогнозируемое нами снижение ключевой ставки Банка России на 25 б.п., до 7,5% на заседании в эту пятницу едва ли повлияет на российский рынок, так как ожидания уже заложены в котировки", — указывает он.

ПРОГНОЗЫ

"На этом фоне рубль уверенно укрепился к бивалютной корзине… Интерес к рублевым активам также поддерживают ожидания по снижению ставки Банком России на очередном заседании, которое состоится 14 июня, а также "затишьем" по санкционному вопросу. Таким образом, российская нацвалюта сохраняет все шансы удерживаться вблизи достигнутого ею уровня в краткосрочной перспективе", — говорит руководитель инвестотдела НПФ "Согласие" Нечаев.

В силу временного "молчания" макроэкономической статистики в канун завтрашнего выходного дня российская валюта, вероятнее всего, будет находится в диапазоне 64,5–65,5 рубля за доллар США, полагает аналитик.

Индекс российских гособлигаций RGBI вырос 5-ю сессию подряд, замечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. На его взгляд, снижение ставки Центробанком на ближайшем заседании уже полностью заложено рынком. "Сегодня можно начинать фиксировать спекулятивные позиции по ОФЗ. Поддержка для рубля с этого фланга на этой неделе будет меньше из-за отсутствия аукционов Минфина", — добавляет он.

Аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов считают, что в отсутствие значимой макроэкономической статистики можно ожидать спокойных торгов в преддверии предстоящего выходного дня.