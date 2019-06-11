МОСКВА, 11 июн — Dow Jones. Мировые фондовые индексы сегодня повышаются, причем рост возглавил рынок Китая. Ранее Пекин объявил о новых мерах стимулирования, направленных на поддержку второй по величине экономики мира.

Судя по фьючерсам, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в начале торгов наберут по 0,5%.

Китайские индексы показали лучшую динамику более чем за месяц. Основной индекс Шанхая поднялся на 2,6%, это его самый ощутимый прирост с 10 мая. Менее крупный Shenzhen Composite подскочил на 3,7%.

Акции цементных и строительных компаний возглавили ралли после того, как Народный банк Китая и другие государственные ведомства объявили, что они поддержат выпуск специальных облигаций местными властями. В основном эти облигации будут направлены на финансирование инфраструктуры.

"Правительству необходимо стимулировать внутреннее потребление для поддержки экономики, поскольку нельзя возлагать все надежды на Трампа", – считает Чжан Ган, старший аналитик Central China Securities, имея в виду надежды на то, что президент США урегулирует торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%, а японский Nikkei повысился на 0,3%.

Европейский Stoxx Europe 600 на торгах утром добавил 0,8%, поддержку рынку оказали акции технологических и производственных компаний. В число лидеров входят бумаги поставщика полупроводников Siltronic, набравшие 5,2%.

Британский FTSE 100 повысился на 0,5% до 7409,86 пункта при поддержке акций горнодобывающих компаний, которые растут на фоне удорожания металлов. Бумаги чилийской медедобывающей фирмы Antofagasta вошли в число лидеров, набрав 2,8%. Цена на медь поднялась на 0,4%, другие базовые металлы также дорожают. Акции Anglo American, BHP Group и Rio Tinto повышаются.

Помимо торговых отношений США с Китаем и Мексикой, инвесторов на этой неделе интересуют указания центробанков разных стран.

На следующей неделе пройдет заседание ФРС, и инвесторы ищут информацию, которая бы помогла им оценить состояние крупнейшей экономики мира и понять, ждать ли понижения ставок.

"Все будут очень внимательно изучать данные на предмет ухудшений, которые могут подтвердить мысль о том, что рост экономики замедляется или что США необходимо снизить ставки на 25 базисных пунктов", – заметил Эндрю Харман, старший портфельный менеджер по смешанным портфелям из First State Investments.

По его словам, инвесторы рассматривают все сведения, указывающие на состояния экономики, и это не только данные по инфляции, ВВП и рабочим местам.

"Сейчас все сводится к тому, как обосновать снижение ставок. Данные, которые свидетельствуют в пользу снижения, будут под пристальным вниманием рынков", – добавил Харман.

В последние сессии доходность гособлигаций снижалась – от США до периферии еврозоны. Из-за усилившихся опасений насчет мирового экономического роста инвесторы устремились к активам-убежищам.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США сегодня поднялась до 2,162%, тогда как накануне составляла 2,143%.

Кейт Никсон, инвестиционный директор Northern Trust Wealth Management, отмечает, что улучшение торговых отношений и прогноз по денежно-кредитной политике в США являются взаимосвязанными факторами, способными поддержать рынок.

"Низкие показатели роста экономики, инфляции и занятости для зависящей от данных ФРС являются неплохой защитой от подозрений в том, что на нее слишком сильно влияет Дональд Трамп, – написала Никсон в недавней заметке. – При этом ралли на рынке и снижение ставок могут мотивировать президента на дальнейшие активные действия на торговом фронте, а это будет означать сохранение рисков для роста экономики США и, что важнее, для инвесторов и прибыльности компаний".

Индекс доллара WSJ торговался без значительных изменений.

Нефть марки Brent подешевела на 0,3% до 62,08 доллара за баррель.

— Автор Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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