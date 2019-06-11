События в сфере макроэкономики и бизнеса 12013 июня
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду-четверг, 12-13 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|12 июня
|
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|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,545 млн барр
|
|2:25
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|
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|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июнь)
|0,6%
|
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|2,5%
|2,7%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,1%
|0,1%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (май)
|0,9%
|0,6%
|8:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2019)
|0,3%
|0,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|0,8%
|0,8%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май)
|0,9%
|0,9%
|11:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги
|
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|12:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
|
|
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|
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|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,07%
|
|15:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги
|
|
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,1%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|2,1%
|2,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,3%
|0,1%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|6,771 млн барр
|-0,472 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,791 млн барр
|
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере
|
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|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|2,479%
|
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (май)
|160 млрд долл
|-185,5 млрд долл
|13 июня
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|
|
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (май)
|-23%
|-21%
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (2кв2019)
|-7,3
|4,5
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (май)
|28,4 тыс
|16 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (май)
|-6,3 тыс
|
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (май)
|5,2%
|5,1%
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,4%
|0,4%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,2%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|-0,3%
|-0,5%
|предв.
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|
|
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|
|
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (май)
|0,2%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (май)
|0,2%
|-0,3%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|218 тыс
|216 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (апрель)
|0,0%
|0,1%
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12 июня
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|RUB
|Россия — День России — выходной на Московской бирже
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|13 июня
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|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.06)
|495,2 млрд долл (на 31.05)
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|RUB
|Сбербанк — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 24.05.2019)
|12 (ао, ап) — див-д 2017
|16 (ао, ап) — див-д 2018
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|RUB
|Мосэнерго — ГОСА (реестр закрыт 19.05.2019)
|0,166595 — див-д 2017
|0,21004 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 02.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|МРСК Сибири — ГОСА (реестр закрыт 23.05.2019)
|0,0037 (ао, ап) — див-д 2017
|0,00102 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.06.2019) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190611/830065779.html