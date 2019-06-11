МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду-четверг, 12-13 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12 июня

 

 

 

 

 

 

 

 
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 3,545 млн барр

 

 
2:25 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июнь) 0,6%

 

 
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 2,5% 2,7%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,1% 0,1%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (май) 0,9% 0,6%
8:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2019) 0,3% 0,3%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 0,8% 0,8%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май) 0,9% 0,9%
11:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги

 

 

 

 
12:00 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис

 

 

 

 
12:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,07%

 

 
15:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги

 

 

 

 
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,1% 0,2%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 2,1% 2,1%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,3% 0,1%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 6,771 млн барр -0,472 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,791 млн барр

 

 
18:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере

 

 

 

 
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,479%

 

 
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (май) 160 млрд долл -185,5 млрд долл
13 июня

 

 

 

 

 

 

 

 
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (май) -23% -21%
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (2кв2019) -7,3 4,5
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (май) 28,4 тыс 16 тыс
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (май) -6,3 тыс

 

 
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (май) 5,2% 5,1%
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,4% 0,4%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,2% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) -0,3% -0,5%
предв. EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы

 

 

 

 
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК

 

 

 

 
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (май) 0,2% -0,1%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (май) 0,2% -0,3%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 218 тыс 216 тыс
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (апрель) 0,0% 0,1%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12 июня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUB Россия — День России — выходной на Московской бирже

 

 

 

 
13 июня

 

 

 

 

 

 

 

 
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.06) 495,2 млрд долл (на 31.05)

 

 

 

 

 RUB Сбербанк — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 24.05.2019) 12 (ао, ап) — див-д 2017 16 (ао, ап) — див-д 2018

 

 

 RUB Мосэнерго — ГОСА (реестр закрыт 19.05.2019) 0,166595 — див-д 2017 0,21004 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 02.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МРСК Сибири — ГОСА (реестр закрыт 23.05.2019) 0,0037 (ао, ап) — див-д 2017 0,00102 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.06.2019) — див-д 2018