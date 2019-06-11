Американская DXC Technology получила одобрение регуляторов на покупку Luxoft
МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Американская IT-компания DXC Technology получила все необходимые одобрения регулирующих органов для завершения покупки международного разработчика программного обеспечения и IT-услуг Luxoft Holding, говорится в сообщении DXC Technology.
"DXC планирует, что сделка будет закрыта не позднее 30 июня 2019 года", — говорится в сообщении.
В январе DXC Technology договорилась о покупке Luxoft Holding за 2 миллиарда долларов.
По условиям соглашения, DXC Technology купит все обыкновенные акции Luxoft по цене 59 долларов за акцию.
Luxoft — международный разработчик программного обеспечения и IT-услуг, дочерняя компания российского IT-холдинга IBS Group. Был основан в 2000 году, а в 2013 году провел первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Штат компании составляет около 13 тысяч человек.
DXC Technology — американская IT-компания, основанная в 2017 году путем объединения CSC и подразделения Enterprise Services компании Hewlett Packard Enterprise. DXC имеет около 6 тысяч клиентов в 70 странах мира, штат компании составляет около 133 тысяч сотрудников.
https://1prime.ru/Financial_market/20190611/830066419.html