МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Американская IT-компания DXC Technology получила все необходимые одобрения регулирующих органов для завершения покупки международного разработчика программного обеспечения и IT-услуг Luxoft Holding, говорится в сообщении DXC Technology.

"DXC планирует, что сделка будет закрыта не позднее 30 июня 2019 года", — говорится в сообщении.

В январе DXC Technology договорилась о покупке Luxoft Holding за 2 миллиарда долларов.

По условиям соглашения, DXC Technology купит все обыкновенные акции Luxoft по цене 59 долларов за акцию.

Luxoft — международный разработчик программного обеспечения и IT-услуг, дочерняя компания российского IT-холдинга IBS Group. Был основан в 2000 году, а в 2013 году провел первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Штат компании составляет около 13 тысяч человек.

DXC Technology — американская IT-компания, основанная в 2017 году путем объединения CSC и подразделения Enterprise Services компании Hewlett Packard Enterprise. DXC имеет около 6 тысяч клиентов в 70 странах мира, штат компании составляет около 133 тысяч сотрудников.