Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 11/06/2019
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|233.370
|234.490
|233.900
|16.62
|Роснефть
|421.800
|426.400
|423.000
|16.035
|Мосэнерго
|2296.000
|2324.000
|2.320
|1.889
|Лукойл
|5220.000
|5222.500
|5237.000
|5495596.451
|Сургнфгз
|25275.000
|25.780
|25.780
|0.127
|Сургнфгз п
|41395.000
|41475.000
|41395.000
|2.149
|ГМКННик
|14340.000
|14344.000
|14304.000
|4631117.304
|Полюс Золото
|5551.500
|5553.500
|5576.000
|815353.035
|Сбербанк
|235.560
|239.800
|237.000
|13.576
|Сбербанк п
|206.900
|207.990
|207.150
|6.65
|ВТБ
|0.040
|0.040
|0.040
|3.304
https://1prime.ru/Financial_market/20190612/830066621.html