МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду опускаются, новые опасения за перспективы торговых отношений США и КНР оказывают давление на мировые фондовые рынки, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,56%, до 7355,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,6%, до 5376,13 пункта, немецкий DAX на 0,43%, до 12105,75 пункта.

Настроение ухода от рисков вернулось на мировые рынки после того, как глава американского минторга Уилбур Росс заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках саммита G20, судьба договоренностей будет решаться по итогам переговоров делегаций двух стран.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Инвесторы обратили внимание и на статистику из Китая. Так, потребительские цены в стране в мае в годовом выражении ожидаемо выросли на 2,7% против 2,5% в апреле, тогда как в месячном не изменились, хотя ожидался рост на 0,1%. Индекс цен производителей при этом составил 0,6% против 0,9% в апреле.

Падение нефтяных цен на опасениях за рост нефтяного спроса в мире и увеличение запасов в США приводит к снижению стоимости акций энергетических компаний региона. Так, бумаги французской Total теряют 1,7% стоимости, британской BP — 2,3%. Нефтяные котировки снижаются на 2,7-2,9%.