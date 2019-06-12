МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду опускаются, новые комментарии по торговле между Вашингтоном и Пекином сдерживают мировые фондовые индексы, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.11 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,07%, до 26030,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 7796,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 2882,94 пункта.

Ранее американская сторона заявила, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках саммита G20. Накануне президент США Дональд Трамп предупредил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если не будет достигнут прогресс в торговых переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Слабая статистика по инфляции в США подкрепила ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может в обозримом будущем понизить ключевую ставку. По данным минтруда страны, годовая инфляция в стране в мае замедлилась до 1,8% с 2% в апреле при прогнозе замедления только до 1,9%. Базовая инфляция оказалась ниже ожиданий как в годовом, так и в месячном выражении.

Ближайшее заседание Федрезерва пройдет 18-19 июня, большинство аналитиков ожидает, что по итогам встречи ставка будет сохранена. При этом, согласно данным CME Group по состоянию на среду, более 80% экспертов прогнозирует снижение ставки уже в июле, а почте две трети аналитиков уверены, что к концу года ставка будет составлять 1,5-1,75% или 1,75-2% против текущего уровня в 2,25-2,5%.