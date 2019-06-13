МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Курс иены растет к доллару в четверг утром — опасения за перспективы торговых отношений США и Китая и массовые протесты в Гонконге поддерживают спрос на более безопасные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск курс доллара к иене снижался до 108,36 иены со 108,49 иены за доллар днем ранее, курс евро к доллару поднимался до 1,1296 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1287 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 96,94 пункта.

В четверг на рынках отмечается снижение спроса на рисковые активы, о чем свидетельствуют распродажи на биржах Азии. Сразу несколько факторов способствуют такой динамике — протесты в Гонконге и сохраняющиеся опасения вокруг перспектив торговой сделки между США и КНР.

"Отказ инвесторов от риска и снижение на фондовых рынках как обычно поддерживают курс иены", — приводит агентство Рейтер комментарий управляющего подразделением State Street Bank в Токио Барта Вакабаяси (Bart Wakabayashi).