МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Курс рубля днем снижался против доллара и повышался к евро на фоне закрепления европейской валюты ниже 1,13 доллара.

Попытки стоимости нефти вернуться выше 62 долларов за баррель после провала накануне ниже 60 долларов поддерживали курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.50 мск повышался на 5 копеек, до 64,61 рубля, курс евро снижался на 19 копеек, до 72,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль в четверг днем снижался против доллара и более существенно рос к евро на фоне, оставаясь стабильным к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро). Участники рынка отыгрывали курсовые колебания основной валютной пары на форексе.

Евро опустился ниже отметки 1,13 доллара после попыток прошлой недели закрепиться на максимумах с 20-х чисел марта – около 1,135 доллара.

Трейдеры реагируют на ряд различных внешних факторов, касающихся как геополитических и торговых рисков, так и монетарной политики Федрезерва. Вокруг отношений США и КНР по торговле сохраняется неопределенность. Ранее предполагалось, что власти стран могут встретиться в рамках саммита "большой двадцатки"(G20) в Осаке 28-29 июня для улаживания торговых разногласий. Однако в начале текущей недели глава американского минторга Уилбур Росс заявил, что не стоит ожидать заключения итогового торгового соглашения между Китаем и США в рамках G20.

Нефтяные цены, получившие поддержку от новостей о нападении и взрывах на танкерах в Оманском заливе, пытаются вернуться выше уровня 62 доллара за баррель сорта Brent, что поддерживает спрос на российские активы.

В итоге доллар и евро днем повышался против рубля на 0,1%, евро снижался на 0,3%. Рублевая цена нефти колебалась ниже отметки 4,05 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Тема антироссийских санкций ушла с повестки, поэтому новости, касающиеся санкционной риторики, не оказывают существенного влияния на российские активы, спрос на которые, судя по косвенным признакам (крепкий рубль, успешные аукционы Минфина по продаже ОФЗ) остается довольно высоким, отметила Анна Полиенко из банка "Санкт-Петербург".

Учитывая сохраняющийся спрос на российские активы в ожидании смягчения политики ЦБ, потоки валютной ликвидности остаются сбалансированными, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"В летние месяцы мы ожидаем медленного ухудшения баланса ликвидности на фоне снижения профицита текущего счета. При этом, по нашим оценкам, отток капитала также замедлится из-за меньшего объема погашений внешнего долга в 2019 году, что потенциально снижает сезонное давление на рубль. Таким образом, пара USD/RUB не имеет стимулов для стремительного ослабления в краткосрочной перспективе", — добавил он.