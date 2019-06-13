МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5%

 

 
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) 0,6% 0,6%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,2% 0,2%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (май) 0,2% 0,2%
10:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (май) 6,1% 6,1%
10:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (май) 5,4% 5,5%
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/

 

 

 

 
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,1% 0,1%
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1,02 трлн юаней 1,3 трлн юаней
предв. EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС

 

 

 

 
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) 0,1% 0,3%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (май) -0,2% 0,7%
15:55 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (май) -0,5% 0,2%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (апрель) 0,0% 0,4%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь) 93,5 92
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь) 100 98,1
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 789

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 975

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -47,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 400,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 156,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 89,9 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -63,3 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -44,4 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 34,4 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -87,6 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
13:30 мск RUB ЦБ — Публикация пресс-релиза с решением по процентной ставке (июнь) 7,75% 7,5%
15:00 мск RUB ЦБ — Пресс-конференция

 

 

 

 

 

 

 RUB Магнит — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 30.05.2019) 115,51 (1П2017) + 135,5 (фин) — див-д 2017 137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018

 

 

 RUB Газпром нефть — ГОСА (реестр закрыт 20.05.2019) 10 (9м2017) + 5 (фин) — див-д 2017 22,05 (9м2018) + 7,95 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МОЭСК — ГОСА (реестр закрыт 20.05.2019) 0,03163 — див-д 2017 0,059 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МРСК Северо-Запада — ГОСА (реестр закрыт 20.05.2019) 0 — див-д 2017 0,003985 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МРСК Центра и Приволжья — ГОСА (реестр закрыт 20.05.2019) 0,040247 — див-д 2017 0,040746 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — ГОСА (реестр закрыт 20.05.2019) 0 — див-д 2017 0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Ростелеком — ГОСА (реестр закрыт 20.05.2019) 5,045825249373 (ао, ап) — див-д 2017 2,5 (9м2018) + 2,5 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Юнипро — ГОСА (реестр закрыт 19.05.2019) 0,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) + 0,1110252759795 (фин) — див-д 2017 0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.06.2019) — див-д 2018