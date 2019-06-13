События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 июня
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5%
|
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|0,6%
|0,6%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,2%
|0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (май)
|0,2%
|0,2%
|10:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (май)
|6,1%
|6,1%
|10:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (май)
|5,4%
|5,5%
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|
|
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,1%
|0,1%
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,02 трлн юаней
|1,3 трлн юаней
|предв.
|EUR
|Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
|
|
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
|0,1%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-0,2%
|0,7%
|15:55
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
|
|
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-0,5%
|0,2%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (апрель)
|0,0%
|0,4%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|93,5
|92
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|100
|98,1
|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|789
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|975
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-47,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|400,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|156,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|89,9 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-63,3 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-44,4 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|34,4 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-87,6 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|13:30 мск
|RUB
|ЦБ — Публикация пресс-релиза с решением по процентной ставке (июнь)
|7,75%
|7,5%
|15:00 мск
|RUB
|ЦБ — Пресс-конференция
|
|
|
|RUB
|Магнит — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 30.05.2019)
|115,51 (1П2017) + 135,5 (фин) — див-д 2017
|137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018
|
|RUB
|Газпром нефть — ГОСА (реестр закрыт 20.05.2019)
|10 (9м2017) + 5 (фин) — див-д 2017
|22,05 (9м2018) + 7,95 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|МОЭСК — ГОСА (реестр закрыт 20.05.2019)
|0,03163 — див-д 2017
|0,059 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.06.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|МРСК Северо-Запада — ГОСА (реестр закрыт 20.05.2019)
|0 — див-д 2017
|0,003985 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.06.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|МРСК Центра и Приволжья — ГОСА (реестр закрыт 20.05.2019)
|0,040247 — див-д 2017
|0,040746 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.06.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — ГОСА (реестр закрыт 20.05.2019)
|0 — див-д 2017
|0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) — див-д 2018
|
|RUB
|Ростелеком — ГОСА (реестр закрыт 20.05.2019)
|5,045825249373 (ао, ап) — див-д 2017
|2,5 (9м2018) + 2,5 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Юнипро — ГОСА (реестр закрыт 19.05.2019)
|0,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) + 0,1110252759795 (фин) — див-д 2017
|0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.06.2019) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190613/830070453.html