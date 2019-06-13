МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером стабилизировался против доллара и повышался к евро на фоне сползания европейской валюты к уровню 1,1275 доллара.

Бодрые попытки стоимости нефти вернуться на уровень 62 доллара за баррель после провала накануне ниже 60 долларов поддерживали курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.53 мск снижался на 3 копейки, до 64,53 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 72,73 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ЛОВИТ СИГНАЛЫ С ФОРЕКСА И РЫНКА НЕФТИ

Рубль в четверг вечером стабилизировался против доллара и ощутимо рос к евро, прибавляя к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) около 0,3%. Участники рынка отыгрывали курсовые колебания основной валютной пары на форексе.

Евро опустился в район отметки 1,1275 доллара после неудавшихся попыток, предпринятых на прошлой неделе, закрепиться на максимумах с 20-х чисел марта – около 1,135 доллара.

Внимание инвесторов обращено к монетарной политике ФРС США. Аналитики прогнозируют, что регулятор на ближайшем заседании, которое пройдет 18-19 июня, сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, а уже в июле ставка может быть понижена.

Между тем, число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе немного выросло, но осталось около исторических минимумов, что указывает на сильный рынок труда и не требует срочного снижения ставки.

Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 2-8 июня выросли на 3 тысячи, до 222 тысяч. Об этом в четверг сообщило Министерство труда США. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали, что заявки на отчетной неделе составят 215 тысяч.

Нефтяные цены пытаются в четверг вернуться выше уровня 62 доллара за баррель сорта Brent, что поддерживает спрос на российские активы.

Нефтяные котировки получают поддержку от новостей о нападении и взрывах на танкерах в Оманском заливе.

В итоге доллар вечером снижался против рубля в пределах 0,1%, евро — на 0,55%. Рублевая цена нефти опустилась к отметке 3,95 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ключевым драйвером для роста рубля является высокий спрос на облигации РФ в преддверии заседания Банка России, которое состоится уже завтра и на котором, вероятно, будет снижена ставка на 0,25 процентного пункта, рассуждает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"При этом отскок нефтяных котировок от локальных минимумов на фоне роста геополитической напряженности в Оманском заливе оказывает дополнительную поддержку российской валюте. В целом сейчас ситуация для рубля довольно противоречива, но рисков, на мой взгляд, все-таки немного больше. Поэтому не исключаю в ближайшие дни постепенного движения выше 65 по паре доллар/рубль и 73,5 по паре евро/рубль", — добавил он.

На фоне растущих котировок на нефть, позитивного внешнего фона от ПМЭФ и спада мировой экономики, российский рубль остаётся практически единственной валютой, которая на фоне торговых войн и экономических проблем США и Запада лишь укрепляется, рассуждает Андрей Хохрин из компании "Иволга Капитал".

"Завтра тенденция к укреплению рубля продолжится, и доллар будет стоить 64,30-64,70 рубля, а евро — 72,80-73,20 рубля", — оценил он.