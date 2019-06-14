МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс доллара слабо изменяется по отношению к мировым валютам в пятницу утром в ожидании статданных из США и решения Федрезерва по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару снижался до 1,1273 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1275 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 108,34 иены со 108,37 иены за доллар днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 97,08 пункта.

В пятницу министерство торговли США опубликует данные по объему розничных продаж в мае. По прогнозам аналитиков, показатель в месячном выражении вырос на 0,6% после снижения на 0,2% месяцем ранее. ФРС в свою очередь отчитается об объеме промышленного производства в США в мае. По мнению аналитиков, рост показателя в месячном выражении составил 0,2% после сокращения на 0,5% в апреле.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать перспективы монетарной политики США. Ближайшее заседание Федрезерва состоится 18-19 июня. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, а уже в июле ставка может быть понижена.

"Перед заседанием ФРС люди ждут мягких заявлений от регулятора, что оказывает давление на доллар в целом", — сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).