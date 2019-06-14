МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Общий спрос на еврооблигации Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на 500 миллионов долларов примерно в четыре с половиной раза превысил объем размещения, составив более 2,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

ММК разместил пятилетние евробонды объемом 500 миллионов долларов с доходностью 4,375% годовых, вернувшись на международный рынок заимствований спустя более чем 15 лет. На инвесторов из США пришлось 31% выпуска, из континентальной Европы — 29%, из Великобритании — 17%.

Вырученные средства компания намерена использовать на общекорпоративные цели.

Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в июне 2024 года составлял около 4,75% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до около 4,5% годовых. Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan и Societe Generale.

Компания с 30 мая провела в Москве, городах Европы и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.