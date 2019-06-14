МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в основном снижением на фоне напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,99% — до 2881,97 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,81%, до 1505,06 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,65%, до 27118,35 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, до 21116,89 пункта, южнокорейский KOSPI — снизился на 0,27%, до 2095,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,18% — до 6554 пунктов.

В центре внимания рынков оказалась ситуация в Оманском заливе, где, по данным СМИ, в четверг было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, официального подтверждения нет.

"В начале торгов японский рынок находился в "красной зоне", поскольку инвесторы отыгрывали геополитические факторы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако индексу удалось восстановиться после того, как он опустился ниже отметки в 21000 пунктов", — прокомментировали агентству Рейтер аналитики Okasan Online Securities динамику на японской фондовой бирже.

Уже после закрытия бирж Китая была опубликована статистика по розничным продажам и объему промышленного производства в стране за май. По официальным данным, объем розничных продаж в минувшем месяце вырос на 8,6% в годовом исчислении, хотя аналитики ждали роста на 8%. При этом объем промпроизводства увеличился в отчетном месяце всего на 5% в годовом исчислении, хотя ожидался рост на 5,4%.