МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
предв. GBP Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции

 

 

 

 
12:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (1кв2019) 2,3%

 

 
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (июнь) 17,8 12,75
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (апрель) -1,49 млрд канад. долл

 

 
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (апрель) -28,4 млрд долл

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Роснефть — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 04.06.2019) 3,83 (1П2017) + 6,65 (фин) — див-д 2017 14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018