События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 июня
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|предв.
|GBP
|Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции
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|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (1кв2019)
|2,3%
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|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (июнь)
|17,8
|12,75
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (апрель)
|-1,49 млрд канад. долл
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|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (апрель)
|-28,4 млрд долл
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Роснефть — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 04.06.2019)
|3,83 (1П2017) + 6,65 (фин) — див-д 2017
|14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190614/830074965.html