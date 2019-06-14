МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 3,19% — до 6,31 доллара. Стоимость бумаг "Новатэка" поднялась на 0,99%, до 203,2 доллара, "Лукойла" — увеличилась на 0,12%, до 80,68 доллара. Бумаги "Газпрома" уменьшились в цене на 0,64% — до 7,17 доллара, "Газпром нефти" — увеличились на 1,65%, до 30,8 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 0,66% — до 22,75 доллара, НЛМК — на 0,78%, до 28,3 доллара, "Северстали" — на 1,53%, до 17,3 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,4% — до 1,26 доллара, Сбербанка — на 0,03%, до 15,2 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшились в цене на 1,29% — до 16,84 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 0,15% — до 13,74 доллара, "Ленты" — осталась на уровне предыдущего закрытия в 3,35 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,14%, их цена составила 2,85 доллара.