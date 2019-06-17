МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и растет к иене на фоне ожиданий решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск курс евро к доллару рос до 1,1216 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1207 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,62 иены со 108,55 иены за доллар днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 97,52 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов на текущей неделе находится предстоящее двухдневное заседание ФРС США, которое начнется во вторник. Аналитики в целом прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%. Однако особенный интерес вызывает прогноз Федрезерва по ставке. Эксперты ждут, что большинство членов регулятора выскажутся за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

Старший рыночный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto) сказал агентству Рейтер, что если глава ФРС Джером Пауэлл не исключит снижения ставки в краткосрочной перспективе, то доллар окажется под давлением после заседания. Ослабление денежно-кредитной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.