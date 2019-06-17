МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ слегка снижается по индексам в начале дня после утренних попыток подрасти. Нейтральный фон не дает четких сигналов.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,2%, до 2733 пунктов, индекс РТС — на 0,2% — до 1338 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти перешла к снижению — на 0,1%, до 61,98 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,1-0,5%. Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,2-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно — в пределах 0,7%, японский Nikkei 225 повысился на 0,03%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,3%.