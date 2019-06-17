МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Курс доллара сохраняет слабую разнонаправленную динамику к евро и иене в понедельник днем в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и решений по дальнейшей монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 мск курс евро к доллару рос до 1,1212 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1207 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,62 иены со 108,55 иены за доллар днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 97,53 пункта.

Участники торгов ждут предстоящего двухдневного заседание ФРС США, которое начнется во вторник. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%. Однако особенно рынки ждут прогноза Федрезерва по ставке — эксперты ожидают, что большинство членов регулятора выскажутся за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

Эксперты отмечают, что рост курса евро, между тем, ограничен в текущем году. "Несмотря на то, что этим летом складывается обстановка, способствующая ослаблению доллара, для евро есть достаточно негативных факторов — например, мягкая монетарная политика ЕЦБ, торговые войны, сложности в Италии и Brexit. Это ограничивает выход пары евро-доллар из диапазона 1,10–1,15 доллара за евро в этом году", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING.