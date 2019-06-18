МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник утром на фоне снижения курса доллара по отношению к основным мировым валютам в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,65 доллара, или на 0,2%, до 1345,55 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,09%, до 14,842 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота оказывает снижающийся к мировым валютам курс доллара. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,11% до 97,45 пункта. Такая динамика американской валюты связана с ожиданиями двухдневного заседания ФРС, которое начнется позже во вторник. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство из руководства регулятора выскажется за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

"Настроения на рынке золота в целом позитивные. Есть ожидания, что ФРС движется к снижению ставки, что оказывает давление на доллар и остается основным драйвером для цены на металл", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Argonaut Securities Хелен Лау (Helen Lau).