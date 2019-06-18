События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 июня
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (1кв2019)
|-2,4%
|-3% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|
|
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги
|
|
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|
|
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь)
|8,2
|6
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июнь)
|-2,1
|-5,9
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|0,8%
|0,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,7%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|1,2%
|1,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (апрель)
|22,5 млрд евро
|8,8 млрд евро
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW
|-1,6
|-3,6
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (май)
|0,2%
|0%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (май)
|1,29 млн
|1,296 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (май)
|5,7%
|-0,4%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (май)
|1,235 млн
|1,239 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (апрель)
|2,1%
|0,4%
|17:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
|
|
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги
|
|
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|4,85 млн барр
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г)
|0,5%
|0,5%
|
|RUB
|Северсталь — закрытие реестра для див-дов 1кв2019 (ВОСА — 07.06.2019)
|38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018
|35,43 (1кв2019) — див-д 2019
|
|RUB
|Ленэнерго — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2019)
|0,1366 (ао), 13,4682 (ап) — див-д 2017
|0,0352 (ао), 11,1364 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Энел Россия — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2019)
|0,14493 — див-д 2017
|0,141471 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Evraz Plc — ГОСА (перевыборы СД, распределение прибыли в 2018)
|$0,3 (1П2017) + $0,3 (фин) — див-д 2017
|$0,13 (1кв2018) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190618/830081489.html