МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (1кв2019) -2,4% -3% (факт)
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
11:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги

 

 

 

 
11:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июнь) 8,2 6
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июнь) -2,1 -5,9
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 0,8% 0,8%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,7% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 1,2% 1,2%
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (апрель) 22,5 млрд евро 8,8 млрд евро
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW -1,6 -3,6
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (май) 0,2% 0%
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (май) 1,29 млн 1,296 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (май) 5,7% -0,4%
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (май) 1,235 млн 1,239 млн
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (апрель) 2,1% 0,4%
17:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
17:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги

 

 

 

 
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 4,85 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) 0,5% 0,5%

 

 

 RUB Северсталь — закрытие реестра для див-дов 1кв2019 (ВОСА — 07.06.2019) 38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018) — див-д 2018 35,43 (1кв2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Ленэнерго — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2019) 0,1366 (ао), 13,4682 (ап) — див-д 2017 0,0352 (ао), 11,1364 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Энел Россия — ГОСА (реестр закрыт 24.05.2019) 0,14493 — див-д 2017 0,141471 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Evraz Plc — ГОСА (перевыборы СД, распределение прибыли в 2018) $0,3 (1П2017) + $0,3 (фин) — див-д 2017 $0,13 (1кв2018) — див-д 2018