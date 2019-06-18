МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественно в "зеленой зоне" в ожидании заседания Федрезерва США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,09% — до 2890,16 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,16%, до 1504,57 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 1%, до 27498,77 пункта, японский Nikkei 225 — упал на 0,72%, до 20972,71 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,38%, до 2098,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,6%, до 6570 пунктов.

Настроения на рынках связаны с ожиданиями двухдневного заседания ФРС, которое начнется позднее во вторник. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство в руководстве регулятора выскажется за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

В то же время, как отметили аналитики, давление на настроения инвесторов в Японии продолжает оказывать неопределенность в перспективах торговой войны США и Китая. "Саммит G20 приближается, и мы не знаем, придут ли США и Китай к компромиссу, и вообще проведут ли стороны встречу. Перспективы проблемы остаются неопределенными", — прокомментировал агентству Франс Пресс динамику на бирже Японии старший технический аналитик Daiwa Securities Эйдзи Кинучи (Eiji Kinouchi).